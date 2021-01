Le Sénégalais Kassim Diagne nommé numéro 2 de l’ONU au Congo

Le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres UN a désigné ce mardi le Sénégal Khassim Diagne son représentant spécial pour les opérations de la Mission de l’ONU pour la stabilité République démocratique du Congo (MONUSCO).



Numero-2 de la plus importante mission des Nations. C’est donc un poste de Secrétaire général adjoint des Nations Unies. Auparavant, M. Diagne, directeur dans le Cabinet du boss de l'ONU, avait un rang de (D2) à New York. Un poste stratégique car il avait un regard sur les dossiers liés aux droits de l’Homme, à l’humanitaire et aux affaires politiques.



Khassim. M. Diagne capitalise 25 ans d'expériences auprès des Nations-Unies notament comme haut cadre au Commissariat pour les réfugiés dont le siege est à Genève, rapporte le site continentpremier.com.