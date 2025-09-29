Le Sénégalais Mamadou Amadou Ly, premier Africain lauréat du prestigieux prix Yidan pour l'éducation

Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l'organisation Associates in Research and Education for Development (ARED), entre dans l'histoire en devenant le premier Africain à recevoir le prestigieux prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation, considéré comme la plus haute distinction mondiale dans ce domaine.



Il est récompensé aux côtés du professeur américain Uri Wilensky dans la catégorie "Recherche en éducation", pour leur contribution commune à la promotion de la pensée informatique et à l'élimination des obstacles dans l'enseignement fondamental.



Interrogé sur cette réussite, Mamadou Amadou Ly a immédiatement tenu à partager cet honneur : « ARED n'aurait jamais réussi cela sans ce partenariat important avec le ministère de l'Éducation nationale. Si nous pouvons nous glorifier d'avoir gagner, nous ne pouvons pas nous glorifier tout seul en laissant de côté le ministère de l'Education nationale. Le leadership du gouvernement est très important pour réussir ces genres d'innovation », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse ce lundi.



Ce partenariat stratégique a permis à l'ARED de contribuer à une réforme éducative d'envergure que beaucoup de Sénégalais ignorent encore : « dans 12 des 14 régions du Sénégal, dans 13 des 16 académies, l'État est en train de déployer un programme d'enseignement bilingue pour que les enfants apprennent à lire dans leur langue », a précisé le lauréat.



Le programme d'ARED, actuellement implanté dans plus de 300 écoles à Kolda et étendu à des pays voisins comme la Mauritanie, vise à promouvoir l'alphabétisation de base par l'utilisation des langues nationales. Un modèle qui repose entièrement sur le système public : « ARED travaille avec les écoles publiques (...) Et n'a pas d'enseignants qui lui sont propres. Ce sont des fonctionnaires de l'État payés par l'État », a-t-il expliqué.



Grâce à cette distinction, Mamadou Amadou Ly et son co-lauréat recevront chacun 30 millions de dollars hongkongais (environ 3,8 millions de dollars US), dont la moitié constituera un fonds de projet pour étendre leurs initiatives éducatives.



La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra le 6 décembre 2025 à Hong Kong, où les deux lauréats rejoindront le prestigieux Conseil des lauréats du prix Yidan, une communauté d'experts engagés pour l'avenir de l'éducation dans le monde.