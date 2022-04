Le Somaliland sous le choc après l'incendie du plus grand marché du pays

Pour le Somaliland, la destruction du marché central d'Hargeisa est un drame national. Car c'est le poumon économique de ce pays pauvre et isolé qui a disparu : près de la moitié de l'économie du pays, 2 000 boutiques avec leur stock, mais aussi un quartier entier calciné, en ruines, au cœur de sa capitale.



Le président du Somaliland Muse Bihi Abdi s'est d'ailleurs rendu sur place aussitôt le gigantesque incendie éteint, après 48 heures d'intervention. Le maire Abdikarim Ahmed Moge, devant les décombres fumantes, s'est pour sa part désolé : « La ville n'a jamais connu une telle calamité ». Une trentaine de personnes ont été blessées, notamment des femmes qui cherchaient à sauver ce qui pouvait l'être.



Élan de solidarité

Mais cette catastrophe a soulevé un grand mouvement de solidarité avec le Somaliland. Le Royaume-Uni, qui colonisait autrefois la région, a exprimé son amitié et sa disposition à l'aider, de même que l'Irlande.



Même le président somalien, Mohamed Farmajo, a téléphoné à son homologue somalilandais pour lui dire son soutien. Et son Premier ministre Mohamed Hussein Roble a annoncé le déblocage de 11 millions de dollars pour cette région qui s'est pourtant autoproclamée indépendante en 1991 et avec qui les relations ont, depuis, été à couteaux tirés.