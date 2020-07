Le Soudan va envoyer plus de troupes au Darfour après des attaques meurtrières

Le Premier ministre Abdalla Hamdok a déclaré que les forces protégeraient les populations pendant la saison agricole.



Des hommes armés non identifiés ont tué plus de 60 personnes dans la région samedi, et 20 autres la veille, selon les Nations unies.



Des centaines de milliers de personnes sont mortes dans les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles depuis 2003. Des millions de personnes ont été forcées de quitter leurs foyers.



Lors de la dernière vague, plusieurs villages ont été brûlés, et les marchés et les magasins pillés, a déclaré le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).