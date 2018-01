Le TOP 20 des clubs les plus riches : PSG, Real, Barça, MU, City, Juve... Qui a généré le plus de revenus ?

Le cabinet Deloitte a publié ce mardi son classement annuel des revenus générés par les clubs pour la saison 2016-2017. Un rendez-vous attendu qui permet d'observer la situation financière des grands clubs européens. Comme l'an dernier, c'est Manchester United qui domine ce classement.

Manchester United reste devant le Real



Après avoir mis fin en 2015-2016 à l'hégémonie du Real Madrid, qui a dominé ce classement pendant onze années consécutives, Manchester United conserve sa première place avec 676,3 millions d'euros de revenus cumulés la saison passée. C'est 12,7 millions d'euros de moins que l'an dernier et il s'en est fallu de peu pour que les Merengue reprennent leur première place avec 674, 6 millions d'euros, soit une augmentation de 54,5 millions d'euros. «La bataille pour la première place du classement promet d'être rude l'an prochain», prédit le cabinet. Le podium est complété par le FC Barcelone (648,3 M€), doublé par le Real. Pas de changement pour la suite du Top 5 avec le Bayern Munich (587,8 M€) et Manchester City (527,7 M€), qui conservent respectivement leur 4e et 5e place.

Le PSG perd une place

Avec 486,2 millions d'euros, le Paris Saint-Germain perd une place et enregistre une baisse de 34,7 millions d'euros. 7e de ce classement, le club de la capitale est dépassé par Arsenal (487,6 M€). Suivent Chelsea (428 M€), Liverpool (424,2 M€) et la Juventus Turin (405,7 M€) pour compléter le Top 10.

A noter que les clubs doivent désormais afficher près de 200 millions d'euros de revenus pour figurer dans le Top 20, soit quasiment le double par rapport à 2010. Cette année, le classement reflète encore un peu plus la puissance de la Premier League avec 10 clubs anglais dans les 20 premières places. C'est la plus large proportion jamais enregistrée pour un seul et même pays. Alors que le PSG est le seul club français, on retrouve trois clubs allemands, espagnols et italiens. A noter que pour la première fois, le Milan AC ne figure plus parmi les 20 premiers clubs.

Le Top 20 des revenus générés en 2016-2017 (avec évolution par rapport au précédent classement) : 1. Manchester United 676,3 M€

2. Real Madrid 674,6 M€

3. FC Barcelone 648,3 M€

4. Bayern Munich 587,8 M€

5. Manchester City 527,7 M€

6. Arsenal 487,6 M€

7. Paris Saint-Germain 486,2 M€

8. Chelsea 428 M€

9. Liverpool 424,2 M€

10. Juventus Turin 405,7 M€

11. Tottenham 355,6 M€

12. Borussia Dortmund 332,6 M€

13. Atletico Madrid 272,5 M€

14. Leicester City 271,1 M€

15. Inter Milan 262,1 M€

16. Schalke 04 230,2 M€

17. West Ham 213,3 M€

18. Southampton 212,1 M€

19. Naples 200,7 M€

20. Everton 199,2 M€

