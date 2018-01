Le Tchad paralysé par une "grève générale illimitée"e "grève générale illimitée"

Des leaders de la société civile et des artistes ont dénoncé les coupes de salaires malgré l'augmentation du prix des denrées alimentaires, la hausse du prix du carburant ou encore les mesures de répression et les interdictions de "marches pacifiques".

Lundi matin, la police tchadienne a tiré des gaz lacrymogènes à N'Djamena dans le but de disperser des rassemblements d'étudiants. 112 personnes ont été interpellées à la suite de ces protestations qui ont donné lieu à des casses, selon la police.