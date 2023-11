Le Treg Algeria Trail: la deuxième édition d'un défi sportif sans précédent dans le désert du Gourara

Le succès retentissant de la première édition du Treg Algeria Trail à Timimoun en 2022 a ouvert la voie à une deuxième édition encore plus impressionnante. Du 27 novembre au 2 décembre 2023, cet événement sportif d'envergure réunira des compétiteurs venus de près de 10 pays européens et africains pour affronter les défis du désert du Gourara en Algérie. Ce sont 150 athlètes venus de différents horizons qui s’apprêtent à se surpasser dans cette aventure unique en Algérie



Organisé par la Fédération Algérienne Sport et Travail et le groupe TAO (Tour Africa Organisation), le Treg Algeria Trail propose trois compétitions exaltantes sur des distances de 50, 110 et 183 kilomètres. Les athlètes, déterminés à se dépasser dans cet environnement hostile, s'élanceront dans une course à pied en totale autonomie, munis de balises GPS et de ravitaillements pour plusieurs jours.



Plus qu'une simple compétition sportive, le Treg Algeria Trail est un véritable défi mental et physique, qui met à l'épreuve les participants face à des paysages géologiquement variés et différents types de déserts. Les compétiteurs auront l'occasion de découvrir la nature vierge du désert et de se confronter à des conditions extrêmes, tout en se poussant au-delà de leurs limites.



La sécurité des athlètes est une priorité absolue pour l'organisation du Treg Algeria Trail, qui a mobilisé une équipe médicale expérimentée dans les sports extrêmes. Ces professionnels de la santé spécialisés sont prêts à apporter leurs soins et garantir le bien-être des participants tout au long de l'événement.



Farid Merabet, responsable de communication chez NLCC Communication Algeria, souligne l'importance de cet événement : "Le Treg Algeria Trail est une alliance unique entre haute technologie et exploits individuels dans le désert. C'est un défi fascinant qui réunit hommes et femmes prêts à se dépasser aussi bien mentalement que physiquement. Nous sommes ravis d'organiser cette deuxième édition et de promouvoir la beauté naturelle du désert du Gourara en Algérie."



Cette aventure sportive époustouflante offrira une expérience inoubliable aux participants et mettra en avant le potentiel sportif de l'Algérie. Le Treg Algeria Trail marque une nouvelle étape dans l'évolution du tourisme sportif et constitue un atout majeur pour la promotion du pays.