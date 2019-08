Le Zimbabwe au bord de la famine, l'ONU et le PAM tirent la sonnette d'alarme

Au Zimbabwe, la situation humanitaire se détériore de jour en jour. L'ONU et le Programme alimentaire mondial tirent la sonnette d'alarme : le pays est au bord de la famine. Les deux organismes et le gouvernement zimbabwéen ont lancé ce mardi 6 août un appel aux dons. 331,5 millions de dollars sont nécessaires pour venir en aide aux 3,7 millions de personnes vulnérables de juillet 2019 à avril 2020. Les causes de cette situation sont nombreuses.