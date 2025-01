Le bureau des douanes de Rosso a collecté, en 2024, 12,78 milliards de FCfa, dépassant son objectif annuel de 11,78 milliards.

Cette performance représente une augmentation de 39 % par rapport à 2023, avec un excédent de 3,6 milliards de FCfa. Le chef du bureau, le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye, a attribué ce succès à l’efficacité de l’équipe et à la lutte contre la fraude, ainsi qu’à l’utilisation du système informatisé « Gaïndé ».

Il a également souligné l’importance de la coopération avec les commerçants et commissionnaires en douanes. En 2025, il prévoit de consolider ces résultats et espère que l’achèvement du pont de Rosso contribuera à augmenter les recettes grâce à un meilleur flux de marchandises. Il s’est entretenu avec le correspondant du journal le Soleil.