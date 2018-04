Le camp de la Minusma à Tombouctou victime d'une «importante attaque»

Selon les informations communiquées par la Minusma, l'attaque a débuté aux alentours de 15h TU et la situation est à présent « sous contrôle », même si les opérations de sécurisations étaient toujours en cours dans la soirée.



Selon les informations recueillies par RFI, deux véhicules chargés d'explosifs, dont un siglé Minusma, se sont présentés. L’un d’entre eux est parvenu à franchir le premier chekpoint, avant de se faire exploser.



Au cours de l’attaque, il y a eu des tirs de mortiers et des échanges de tirs, d’après la mission des Nations unies.



Un casque bleu a été tué lors d'échange de tirs contre les assaillants, selon un premier bilan communiqué par la Minusma, qui mentionne également une dizaine de blessés chez les casques bleus et les personnels civils.