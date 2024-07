Le cas Adrien Rabiot fait enrager l’Italie

«Je pensais que mon avenir serait réglé avant l’Euro comme je l’avais dit en mars. Ce n’est pas le cas mais ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je suis concentré sur la compétition (…). Pourquoi il n’a pas été réglé avant l’Euro ? On était censé avoir des discussions avec le club lorsque le championnat était fini. Ça ne s’est pas fait tout de suite et après j’ai rejoint l’équipe de France. Ce que j’aimerai, je le garde pour moi mais je ne suis pas inquiet pour mon avenir». Voici ce que déclarait dernièrement Adrien Rabiot, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec les Bleus. En fin de contrat du côté de la Juventus, l’ancien Parisien de 29 ans n’a, en effet, toujours pas annoncé sa décision quant à son futur alors que l’AC Milan et le Real Madrid sont aujourd’hui cités pour l’accueillir. Une situation incertaine qui commence à faire jaser en terres turinoises…



Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport revient, à ce titre, sur la situation contractuelle du natif de Saint-Maurice et le célèbre journal au papier rose ne manque pas de tacler le gaucher d’1m88. «Adrien n’a tout simplement pas tenu sa promesse de clarifier son avenir avant le Championnat d’Europe», affirme notamment le média transalpin, assurant par ailleurs que les supporters de la Juventus sont également remontés contre l’international français (47 sélections, 4 buts). «Les mots de plus en plus froids - et détachés - de Rabiot, en revanche, commencent à agacer même les fans de la Juventus, y compris ceux qui, ces dernières années, l’ont toujours soutenu et élevé au rang d’intouchable du groupe», précise ainsi la GDS.



Actuellement libre de tout contrat, le Français reste, pour l’heure, focalisé sur l’Euro 2024 alors que les Bleus s’apprêtent à défier l’Espagne après leur qualification arrachée contre le Portugal. Suspendu pour ce choc après avoir reçu un nouvel avertissement face à la Belgique, Rabiot devrait cependant faire son retour, mardi prochain, contre la Roja. Bien décidé à aller au bout dans la compétition, le joueur passé par Toulouse pourra, ensuite, statuer sur son avenir, lui qui n’avait pas manqué de saluer l’arrivée de Thiago Motta sur le banc turinois. «C’est un superbe coach, qui a fait de belles choses en Italie. Je le connais très bien, j’ai joué 4-5 ans avec lui. Il a sa carrière à mener, moi la mienne. Donc on verra. Ce qu’il a fait avec Bologne c’est du très bon travail. Pour la Juventus c’est un très bon choix».



De quoi le convaincre de poursuivre l’aventure dans le Piémont ? Rien n’est moins sûr. En attendant, du côté de l’Italie, le pessimisme règne plus que jamais sur l’avenir turinois de Rabiot, qui plus est à l’heure où ce dernier dispose de toutes les cartes en main pour décider de son prochain club. Dernièrement, le média catalan Jijantes affirmait que Véronique Rabiot avait proposé les services de son fils au FC Barcelone, réclamant au passage un salaire annuel net de 8 M€. Pour rappel, Rabiot touchait 7 M€ par saison en Italie et la Juventus lui avait proposé de le prolonger avec un salaire de 7,5 M€. Affaire à suivre…