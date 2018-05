Le célèbre couple de danseurs Amady et Kiné Badiane vole en éclats

Les danseurs attitrés de Wally Seck et de Viviane Chidid, Amady et Kiné Badiane ne vivent plus ensemble. Le couple réputé dans le show-biz a volé en éclats. Leur séparation a été confirmée par Kiné.



Selon certaines indiscrétions, l’infidélité serait au cœur de leur séparation, renseigne "L'observateur". Et, si l'on à croit à Kiné Badiane, elle n’a rien à se reprocher : «de mon côté, je dirais que c’est zéro faute. La séparation ne vient pas de moi. Je n’ai rien n’a me reproché».



Unis devant Dieu et devant les hommes en 2013, les deux danseurs sont toujours liés par le garçon issu de leur mariage.