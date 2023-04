Le changement climatique et ses impacts socio-économiques et environnementaux

Le changement climatique qui ne cesse de progresser a eu des impacts socioéconomiques et environnementaux, comme le souligne l'Organisation météorologique mondiale (OMM)dans son rapport 2022.



La sécheresse a frappé l'Afrique de l'Est: Les précipitations ont été inférieures à la moyenne pendant cinq saisons des pluies consécutives, ce qui constitue la plus longue séquence de ce type depuis 40 ans. En janvier 2023, on estimait que plus de 20 millions de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans la région, sous l'effet de la sécheresse et d'autres chocs.



Au Pakistan, les pluies record de juillet et d'août ont causé des inondations de grande ampleur, qui ont fait au moins 1 700 victimes. Trente-trois millions de personnes ont été touchées et près de 8 millions déplacées. L'ensemble des dommages et des pertes économiques a été évalué à 30 milliards de dollars É-U. Les mois de juillet (181 % au-dessus de la normale) et d'août (243 % au-dessus de la normale) ont tous deux été les plus humides jamais enregistrés au niveau national.



Des vagues de chaleur record ont touché l'Europe pendant l'été. Dans certaines régions, une chaleur extrême était associée à des conditions de sécheresse exceptionnelles. La surmortalité liée à la chaleur en Europe a dépassé les 15 000 décès au total en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et au Portugal.



La Chine a connu la vague de chaleur la plus étendue et la plus longue depuis le début de ses relevés nationaux. Celle-ci a duré de la mi-juin à la fin du mois d'août et s'est traduite par l'été le plus chaud jamais enregistré, avec une marge de plus de 0,5 °C. Il s'agit également du deuxième été le plus sec jamais observé.



Insécurité alimentaire: En 2021, 2,3 milliards de personnes étaient confrontées à l'insécurité alimentaire, dont 924 millions sous une forme grave. Selon les projections, 767,9 millions de personnes auraient été en situation de sous-alimentation en 2021, soit 9,8 % de la population mondiale. La moitié d'entre elles se trouvent en Asie et un tiers en Afrique.



Les vagues de chaleur qui se sont abattues sur l'Inde et le Pakistan pendant la période précédant la mousson de 2022 ont entraîné une baisse des rendements agricoles. Cette situation, combinée à l'interdiction des exportations de blé et aux restrictions sur les exportations de riz en Inde après le début du conflit en Ukraine a menacé la disponibilité, l'accès et la stabilité des denrées alimentaires de base sur les marchés internationaux et a fait peser des risques élevés sur les pays déjà touchés par des pénuries de ces denrées.



Déplacements: En Somalie, près de 1,2 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison des effets catastrophiques de la sécheresse sur les moyens de subsistance des éleveurs et des agriculteurs et de la famine qui a sévi au cours de l'année. Plus de 60 000 d'entre elles ont gagné l'Éthiopie et le Kenya au cours de la même période. Parallèlement, la Somalie accueillait près de 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile dans les zones touchées par la sécheresse. L'Éthiopie a enregistré 512 000 déplacements internes liés à la sécheresse.



Les inondations au Pakistan ont touché quelque 33 millions de personnes, dont environ 800 000 réfugiés afghans accueillis dans les districts touchés. En octobre, environ 8 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays à la suite des inondations et quelque 585 000 s'étaient réfugiées dans des sites de secours.



Environnement: Le changement climatique a d'importantes répercussions sur les écosystèmes et l'environnement. Selon une évaluation récente portant sur la zone unique de haute altitude autour du plateau tibétain, la plus grande réserve de neige et de glace en dehors de l'Arctique et de l'Antarctique, le réchauffement climatique entraîne l'extension de la zone tempérée.



Le changement climatique influe également sur les cycles de la nature, tels que la floraison des arbres ou la migration des oiseaux. La floraison des cerisiers au Japon, par exemple, recensée depuis 801 après J.-C., se produit plus tôt depuis la fin du XIXe siècle sous l'effet du changement climatique et du développement urbain. En 2021, la date de pleine floraison était le 26 mars, la date la plus précoce enregistrée depuis plus de 1 200 ans. En 2022, la date de floraison était le 1er avril.



Toutes les espèces d'un écosystème ne réagissent pas aux mêmes influences climatiques et ne le font pas au même rythme. Par exemple, les dates d'arrivée au printemps de 117 espèces d'oiseaux migrateurs européens sur 50 ans révèlent un décalage de plus en plus grand par rapport à d'autres événements printaniers importants pour la survie des oiseaux, tels que la sortie des feuilles et le vol des insectes. Ces décalages ont probablement contribué au déclin des populations de certaines espèces migratrices, en particulier celles qui hivernent en Afrique subsaharienne.