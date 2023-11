Le chantier du Parc des technologies numériques de Diamniadio exécuté à 87% (ministre)

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, a visité, jeudi, en compagnie d’une délégation marocaine, le chantier du Parc des technologies numériques (PTN) de Diamniadio, dont les travaux ont été exécutés à 87%.



« Nous avons reçu une délégation marocaine pour voir avec elle comment nous accompagner. Ils ont été séduits par la qualité de ce qu’ils ont vu au Parc qui permettra surtout de régler une bonne partie de l’emploi au Sénégal », a déclaré le ministre dans des propos rapportés par l’APS.



Moussa Bocar Thiam a ajouté qu’il y a « quelques finitions à faire, a priori d’ici fin décembre ». « Nous sommes à 87 % de taux de réalisation. C’est le parc le plus vert de Diamniadio. Je pense que nous pourrons terminer avant la fin de l’année. Nous serons dans les délais », a-t-il dit.



Les travaux de construction de ce parc de technologie numérique sont dans la dernière phase et son inauguration pourrait se faire dans quelques semaines, a assuré le ministre. Qui a également indiqué que ses services sont en train de faire un benchmarking avec d’autres partenaires qui ont de l’expérience, parce que le président Macky Sall veut faire de ce parc, « une vitrine pour l’Afrique de l’Ouest ».



« Et pour cela, nous voulons que les meilleurs soient dans ce parc. C’est pourquoi nous sommes en train de travailler sur la gouvernance du parc », a expliqué Moussa Bocar Thiam. « Ce parc est un outil formidable pour encadrer les start-up. Vous verrez ici un regroupement d’entreprises. Ce parc sera développé par le secteur privé. Ce parc montre la vision du président de la République », a-t-il fait savoir.