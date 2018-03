Le chapelet d'exigences des Sénégalais d'Espagne à l'Etat du Sénégal (Communiqué)

La FAOSSE appelle nos compatriotes au calme et á la sérénité et exige une enquête hardie pour situer les responsabilités de ces actes meurtriers et sanctionner lourdement les coupables.



La FAOSSE souhaite la redynamisation de la commission mixte paritaire sénégalo-espagnole aux fins de prendre en charge les doléances des sénégalais vivants en Espagne.



La FAOSSE réitère sa confiance aux autorités diplomatiques et consulaires et espère que lumière soit faite sur tous les cas de décès de Magatte Fall á Almeria, de Mor Sylla á Salou, Abdoulaye Mbengue á Palma de Mallorca, Elhadji Ndiaye á Pamplona, Amadou Wade á Murcia entre autres survenus dans des circonstances encore non éclairées.



La FAOSSE salue l’esprit de solidarité qui s’est manifesté dans les différentes localités par des concentrations en guise de protestation et de condamnation.



La FAOSSE remercie tous les responsables de structures et les bonnes volontés qui se sont investis pour apaiser la tension devenue vive ces derniers temps.



La FAOSSE adresse une mention spéciale aux responsables des Dahiras et de l’Association AISE/Madrid, Awa Cheikh Mbengue Conseillère Economique Sociale et Environnementale, Amadou Dia du consulat général, Ismaila Diouf responsable politique au niveau de l’Alliance pour la république Espagne et Mamadou Agne entre autres pour leur engagement et leur dévouement dans la recherche de solutions dans les moments difficiles.