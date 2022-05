Le chef de la diplomatie américaine a appelé la famille de Shireen Abu Akleh

C'est de son avion, entre Washington et Berlin, qu'Anthony Blinken a présenté « ses profondes condoléances » aux proches de Shireen Abu Akleh. Il a, selon son cabinet, pris connaissance de l'ensemble de son travail journalistique et souligné l'importance du rôle d'une presse libre et indépendante. M. Blinken a offert le soutien des diplomates américains à Jérusalem à la famille de la journaliste, qui possédait également la citoyenneté américaine, selon la même source.



Le secrétaire d'État de Joe Biden s'était déjà emparé du dossier en début de semaine. Il s'était dit profondément troublé par l'attitude de la police israélienne lors des obsèques de Shireen Abu Akleh. Ce vendredi, ses funérailles à Jérusalem ont été interrompues par des policiers israéliens armés de matraques tentant de disperser la foule qui brandissait des drapeaux palestiniens, et son cercueil, chahuté par l'arrivée des forces de l'ordre, avait failli tomber avant d'être rattrapé in extremis par ses porteurs.



Après avoir accusé des combattants palestiniens de l'avoir tuée, Israël a été contraint d'ouvrir une enquête sur les circonstances du décès de la journaliste. Les autorités n'excluent plus qu'une balle israélienne ait pu l'atteindre par ricochet.