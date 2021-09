Le chef du groupe jihadiste État islamique au Grand Sahara neutralisé par les forces françaises (Emmanuel Macron)

Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara, a été tué par les forces françaises, a annoncé jeudi la présidence française sur Twitter. « Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel », a tweeté Emmanuel Macron.



Adnan Abou Walid al-Sahraoui était le chef historique de la lutte jihadiste et de la branche de l'EI au Sahel, il était responsable d'attaques meurtrières au Niger, au Mali et au Burkina Faso, visant les populations civiles et les forces de sécurité de la région, rapporte RFI.