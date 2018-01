Le collaborateur et bras droit de Kémi Séba arrêté et mis en garde à vue au Cameroun

Le coordonnateur international de Ong Urgences Panafricanistes et non moins bras de droit du Franco-Béninois Kémi Séba, Héry Djéhuty, a été arrêté et mis en garde à vue au Cameroun. L’annonce a été faite par Kémi Séba lui-même sur sa page facebook que Pressafrik a visité.