Le conseil de Barack Obama à Messi

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, estime que l’Argentine, malgré la présence du génie Lionel Messi dans ses rangs, n'a pas réussi à triompher en Coupe du Monde ces derniers temps parce qu'elle ne joue pas en équipe. Le prédecesseur de Donald Trump s'est exprimé sur le football lors de la conférence EXMA à Bogota et a donné son avis sur l’un des meilleurs talents de la planète.



"Même des gens que nous considérons comme des génies travaillent avec d’autres personnes pour développer leur style. En Argentine, même si Messi est formidable, ils ont des problèmes pour gagner la Coupe du monde, a-t-il lâché. Mon conseil aux jeunes, c’est qu’il faut comprendre que peu de gens accomplissent de grandes choses tout seuls."



Messi et l'Argentine n'ont, bien sûr, pas remporté la Coupe du Monde en 2018. Après une phase de groupes décevante, ils se sont effondrés en 8es de finale face au futur vainqueur, la France. Cet échec est survenu quatre ans après la campagne frustrante au Brésil, où, malgré des performances impressionnantes lors des tours avancés, Messi a signé une performance très moyenne lors de la finale face à l'Allemagne à Rio de Janeiro.



Les commentaires d'Obama interviennent alors que Messi et l'Argentine se préparent pour la Copa America 2019 au Brésil. La sélection double championne du monde a été reversée dans le groupe B, aux côtés de la Colombie, du Paraguay et du Qatar.



La bande à Lionel Scaloni affrontera le Nicaragua lors d'un match international amical à San Juan le 7 juin, avant de s'envoler pour le Brésil. Sans surprise, Messi a été inclus dans les 23 joueurs retenus pour ce tournoi, aux côtés notamment de Sergio Aguero et de Paulo Dybala, les deux autres stars de l'équipe.