Le coût du téléphone et celui de l’Internet pourraient connaître une baisse au Sénégal, dans les mois à venir. L’opérateur téléphonique Sonatel vient d’accueillir un câble sous-marin,rapporte iRadio, qui va le relier davantage au reste du monde. Une infrastructure qui fait 7 000 km, selon le directeur général adjoint de Sonatel, Fabrice André.



«Nous avons le plaisir d’accueillir un navire câblier d’Orange marine qui va permettre au Sénégal et à la sous-région d’avoir un nouvel accès au cap sous-marin qui véhicule l’Internet mondial. C’est une opportunité pour offrir au Sénégal des débits plus forts, plus de qualité et probablement une baisse des tarifs. Ce câble sera construit et mis en marche en mars 2020», informe-t-il.