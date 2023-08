Le député Cheikh Thioro Mbacké alerte sur l’état de santé « préoccupant » de Cheikh Bara Ndiaye

Cheikh Thioro Mbacké, député et responsable de Pastef à Touba a alerté sur l'état de santé préoccupant de Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur de Walf.





«L'état de santé de Cheikh Bara Ndiaye est très préoccupant. On nous informe que Serigne Abdou Samad Sonhibou, sous le ndigal des chefs religieux, s'est déplacé pour lui rendre visite et lui demander de cesser la grève de faim. Mais on lui a interdit de le voir, même sa femme qui s'occupait de lui n'a plus accès à lui », a affirmé Cheikh Thioro Mbacké.





Le député, par ailleurs responsable de Pastef à Touba de poursuivre sur sa page Facebook: «Et d'après nos dernières informations il était en réanimation. Qu'arrive-t-il à Cheikh Bara? Est- il toujours en vie? Pourquoi l'Etat refuse tout accès à lui? », s'est-il interrogé.





« L’heure est grave. Nous demandons à l'Etat du Sénégal qui est responsable de tout ça de nous informer sur l'état de santé de Cheikh Bara et de laisser sa famille s'occuper de lui. Nous réitérons notre alerte car pour tout ce qui arrivera aux détenus politiques qui sont en grève de faim c'est Macky Sall qui sera entièrement responsable; et tous ceux qui l'aident dans ces dérives paieront un jour », a-t-il ajouté.





Pour rappel, le chroniqueur et soutien d'Ousmane Sonko avait été envoyé en prison le 9 juin dernier pour « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions diverses ».



Cheikh Bara Ndiaye a été par la suite acheminé au Pavillon spécial après avoir piqué une crise dans la cave du Palais de Justice.