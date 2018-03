Le dialogue politique sur le point de reprendre au Togo

Le temps de la suspension a semblé long à la coalition de l'opposition ; à plusieurs reprises on a bousculé les choses pour descendre à nouveau dans les rues.



Cette fois, on s'est compris : le facilitateur Nana Akufo-Addo, président du Ghana, a repris langue avec toutes les parties. Son envoyé, Albert Kan Danpaah a séjourné dans la capitale togolaise lundi 19 mars et parlé avec la mouvance présidentielle et la coalition des 14 partis de l'opposition.



Contacté, Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique confirme : « nous avons été reçu par le représentant du facilitateur, nous lui avons réitéré la disponibilité du président Faure Gnassingbé à trouver un compromis avec l'opposition à travers le dialogue ».



La coalition de l'opposition a confirmé à travers une déclaration que le facilitateur a affirmé avoir achevé les discussions avec le gouvernement et que les discussions au sein du dialogue pouvaient reprendre la semaine prochaine. Il reste l'arrivée de Nana Akufo-Addo à Lomé pour la reprise effective du dialogue. On l'annonce en effet pour la semaine prochaine.



Deux principaux points étaient sur la table au moment de la suspension le 23 février : l'arrêt du processus électoral en cours sans l'avis de l'opposition et la lancinante interrogation sur la présentation de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle de 2020.



