Le djihadiste français condamné à la prison à vie pour la tuerie du Musée juif de Bruxelles

La cour d’assises de Bruxelles a condamné, au début de la nuit, mardi 12 mars, le Français Mehdi Nemmouche à la réclusion à perpétuité pour le quadruple assassinat à caractère terroriste commis le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique. Le deuxième accusé du procès, Nacer Bendrer, dont le jury avait estimé la semaine dernière – contre l’avis du ministère public – qu’il était bien coauteur des faits a été condamné, quant à lui, à quinze ans de prison. Le Marseillais avait fourni les armes et les munitions qui ont servi à l’attentat.



Ces peines, non susceptibles d’appel, sont assorties d’une mise à la disposition du tribunal d’application des peines (TAP) de quinze ans pour Mehdi Nemmouche, cinq ans pour Nacer Bendrer. La législation belge ne prévoit pas explicitement de durée de détention incompressible mais confie, dans les cas les plus graves, une mission de surveillance à cette chambre.