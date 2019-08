Le dossier sur la mort du jeune boulanger thiessois dans les mains de la justice: son père convoque la presse

Du nouveau sur le dossier du jeune boulanger Amar Mafatim Mbaye, tué à Thiés le 16 août dernier dans une course-poursuite avec la police.



En effet, nos confrères du i-Radio informe que le dossier est arrivé dans les mains de la justice depuis que les deux plaintes ont été déposées à la gendarmerie et chez le procureur de Thiés.



Toutefois, le père de la victime a estimé, il y a quelques jours, qu’il y’a eu beaucoup d’équivoques sur cette affaire . Cause pour laquelle, il entend faire face à la presse cet après midi.



Pour rappel, les résultats de l'autopsie effectuée sur le corps du jeune boulanger conducteur de moto-Jakarta, montrent qu’Amar Mafatim Mbaye est mort des suites d'un traumatisme cervicofacial avec de multiples fractures, mais également une hémorragie interne et externe. Les premiers témoins avaient accusé un officier du pseudo de "El Capo" qui lui aurait jeté une pierre sur la tête. La police quant à elle a nié toute implication dans ce drame.