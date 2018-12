Le double visage d’Ousmane Dembélé irrite le FC Barcelone

Grosse sanction à venir ?

Il aurait pu sortir grandi de ce week-end. Buteur sur la pelouse de l’Espanyol lors du derby de Catalogne (0-4, 15e journée de Liga), l’attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé (21 ans) a confirmé ses progrès sur le terrain. Le Français a même été adoubé en zone mixte par Lionel Messi, passeur décisif sur son but. « Nous avons besoin de lui », a lancé La Pulga. Un signe qui ne trompait pas tant le n° 10 est important dans la vie du club catalan.Seulement, il a suffi de quelques heures pour que l’international tricolore (21 sélections, 2 buts) mette en péril tout le travail effectué depuis quelques semaines. L’ancien Rennais est en effet arrivé avec 2 heures de retard à l’entraînement ce dimanche. Il s’était apparemment endormi... Un nouvel écart de conduite que son entraîneur Ernesto Valverde n’a pas franchement apprécié, l’envoyant s’entraîner sur un terrain annexe en compagnie d’un préparateur physique pendant que ses partenaires suivaient une séance classique.Et comme ce n’est pas la première fois que l’ailier fait des siennes (il avait été introuvable quelques jours avant la réception du Betis Séville, poussant son coach à le laisser à la maison pour ce rendez-vous, finalement perdu par les Blaugranas), le club commence à perdre patience. Sport publie même un arsenal de sanctions à disposition des Blaugranas selon les règlements en vigueur. Dans le pire des cas, ils pourraient décider de le suspendre plusieurs jours (entre 2 et 10 jours) et le sanctionner financièrement (11% de son salaire du mois).Mais plus que cette sanction, l’ex-Rennais pourrait perdre gros sportivement. Alors qu’il commençait à gagner son duel à distance avec Philippe Coutinho pour s’installer aux côtés de Luis Suarez et Messi, il met Ernesto Valverde dans l’embarras, mettant sa patience à l’épreuve, indique El Pais. Convaincu de son talent, ce dernier ne peut pas tolérer ses écarts de conduite, considérés comme un manque de professionnalisme. Il pourrait donc le mettre sur le banc, voire en tribunes pour les rencontres face à Tottenham (6e journée de Ligue des Champions) et Levante (16e journée de Liga). Ce « Ousmane Dembélé aux deux visages », « entre génie et indiscipline » (Sport) n’en finit pas de diviser en interne...