Le film documentaire "Titi Boy", consacré à la vie et à l'œuvre de Kalidou Kassé, au Cinéma Pathé Dakar le 9 mai

Le 09 mai 2023, le cinéma Pathé Dakar présentera, en avant-première, le film documentaire Titi Boy consacré à la vie et à l'œuvre de Kalidou Kassé. Coproduit par El Hadji Malick Ndiaye et Oumar Ndiaye, ce film documentaire dresse un portrait vivant de l'artiste qui capitaliste plus de quatre décennies d'une carrière pétrie de talent.



Docteur en histoire de l'art et conservateur du Musée Théodore Monod d'Art Africain (IFAN), El Hadji Malick Ndiaye a tenu à rendre hommage à une figure marquante des industries culturelles et créatives au Sénégal, via le medium populaire qu'est le cinéma. Il s'est associé au Cinéaste Oumar Ndiaye, en collaboration avec la Direction de la Cinématographie, pour réaliser ce documentaire.



Titi Boy se veut le premier d'une série de documentaires et de reportages dédiés aux artistes et à l'art au sens large du terme. Cette production permettra de rendre tout un univers artistique accessible au grand public. La projection sera précédée d'une exposition-vente d'oeuvres lithogra- phiques que Kalidou Kassé compte gracieusement mettre à la disposition de l'association Educ'Autisme dont il est l'ambassadeur.



Cette levée de fonds permettra, en toile de fond, de contribuer à une meilleure prise en charge des enfants autistes au Sénégal.