Le gouvernement a adopté deux (2) projets de décret ce mercredi

Le chef de l’Etat a présidé ce mercredi la traditionnelle réunion hebdomadaire du gouvernement. Lors de la rencontre, le conseil a adopté deux projets de décret dont le projet de décret autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest africaine adoptée le 31 mars 2023 à Dakar et le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de Gouvernance du Numérique « GouvNum ».