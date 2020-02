Le gouverneur de la région de Dar Es Salam interdit de séjour aux Etats-Unis

Le département d'État américain a déclaré que Paul Makonda, le chef administratif de la capitale Dar es Salaam, était impliqué dans des violations flagrantes des droits de l'homme.



Le département d'État a refusé de préciser l'action spécifique de Makonda qui a entraîné cette décision, mais a exprimé "sa profonde inquiétude quant à la détérioration du respect des droits de l'homme et de l'État de droit en Tanzanie".



En 2008, Paul Makonda gouverneur de la région de Dar es Salam a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations.

"Makonda est impliqué dans l'oppression de l'opposition politique, la répression de la liberté d'expression et d'association, et le ciblage d'individus marginalisés", précise une déclaration du département d'État américain.



Paul Makonda est un proche du président de la République John Magufuli. Ce dernier est accusé par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme de réprimer la dissidence politique, de détenir des militants des droits de l'homme et de museler les médias.

L'homosexualité constitue un crime en Tanzanie, puni d'une peine d'au moins trente ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité.



Elle n'est pas tolérée dans la société, ce qui contraint les gays et les lesbiennes à vivre cachés.



Vendredi, les États-Unis ont ajouté la Tanzanie à une liste élargie de pays dont les citoyens ne peuvent obtenir certains types de visas d'immigration.