Le groupe SUNU de feu Pathé Dione obtient le feu vert de la Commission bancaire de l'UMOA epour reprendre la BICIS

Décédé à Paris le 12 janvier dernier, Pathé Dione fondateur du Groupe Sunu, ne verra pas la concrétisation de son rachat de la BICIS en juillet dernier. Selon nos confrères du journal Le Témoin, la Commission Bancaire de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA), chargée de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des établissements de crédit, a autorisé l’accord signé le 28 juillet 2022 entre le Groupe BNP Paribas et le Groupe Sunu de Pathé Dione.



L’accord signé par les présidents de BNP Paribas, Jean Lemierre, et de Sunu, Pathé Dione, portait sur l’acquisition par le Groupe Sunu de 54,11% du capital de la BICIS détenus par BNP Paribas. Le feu vert de la Commission bancaire permet désormais au Groupe Sunu de monter en puissance pour prendre définitivement le contrôle de cette grande banque. Les sources de nos confrères pensent que le nouvel acquéreur ne devrait pas forcément changer l’identité de la Bicis, mais pourrait Sunu, histoire de nommer l’entité quelque chose comme Sunu Bicis.