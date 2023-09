Le jeune international français, Amine Gouiri, annonce qu’il va jouer pour l’Algérie

Le sélectionneur Djamel Belmadi l'avait confirmé dans l'After Foot sur RMC: Amine Gouiri (23 ans) rejoint l'équipe nationale d'Algérie. L'attaquant du Stade Rennais l'annonce "avec fierté" sur son compte X (ex-Twitter).



"Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. Mes années passées en équipe de France resteront à jamais gravées en moi. Merci pour tout. L’heure est venue d’entamer un nouveau chapitre", indique le jeune joueur rapporté par RMC Sport.



Amine Gouiri a disputé 72 matchs avec les équipes de jeunes de la France, à partir de 2016 et jusqu'en juillet 2023. Il n'a jamais été appelé chez les A par Didier Deschamps.