Le joueur guinéen Momo Yansane dénonce le racisme au Maroc

Dans une interview à la BBC Sport Africa, rapportée par africa Top Sports, Momo Yansane revient sur sa période au FUS Rabat. L’attaquant guinéen dénonce notamment le racisme dans le Royaume chérifien.



“Il y avait beaucoup de racisme, même de la part de mes coéquipiers. Plus vous vous entraînez ensemble, plus vous êtes ensemble, plus vous pouvez découvrir. Une partie de la population marocaine est également raciste“, confie Yansane.



“Parfois, lors d’une promenade ou encore quand vous parliez à quelqu’un, ils vous traitaient de manière raciste“, ajoute le joueur. Mais l’ancien du Hafia de Conakry a depuis quitté le Maroc pour la Biélorussie (FC Isloch).



Là encore, Yansane doit faire avec un environnement différent, une langue étrangère. Et surtout la grosse inquiétude lorsque cette année, en pleine crise du coronavirus, le pays décide de poursuivre les championnats.



Mais sur le terrain, ses belles performances lui font oublier toutes ses péripéties. De quoi le rapprocher de son objectif: retrouver le Syli, la sélection de Guinée.