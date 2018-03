Le jour où Messi aurait pu quitter le Barça mais, a décidé de rester

'La Pulga' était proche du départ du Barça. Plus jeune, peu après être arrivé à La Masia, son père lui a offert l'opportunité de tout laisser derrière lui et revenir en Argentine. C'est là qu'il a pris une décision qui a changé sa vie.

« Mes frères étaient plus grands, ils avaient des choses à faire en Argentine, ils ont voulu y retourner. Ma soeur était plus petite et mes parents ont pris la décision qu'elle devait rentrer, nous sommes donc juste restés mon père et moi », a expliqué Messi lors d'un entretien avec 'La Cornisa' de la chaîne 'América TV'.

C'est alors que Jorge Messi, son père, lui a laissé l'option de rentrer à la maison. « Il m'a demandé 'on fait quoi ? Tu as le choix », a confié Messi. Mais lui avait déjà un avis bien tranché sur la question : "Je lui ai dit que je voulais rester, j'étais convaincu et je voyais que mes chances étaient réelles".

Ce très jeune Leo Messi a alors pris une décision qui allait à jamais changer sa vie. Le reste, c'est de l'histoire connue. Presque deux décennies plus tard, on n'imagine pas un FC Barcelone sans Messi. Ni un Messi sans Barça.

Source : Besoccer