Le journaliste Pape Sané libre malgré une inculpation

Le journaliste Pape Sané est libre. Il a été inculpé par le juge d'instruction du 1er cabinet, Omar Maham Diallo mais a toutefois, échappé de justesse à la prison. Le chroniqueur de Walf TV a été placé sous contrôle judiciaire par le Doyen des Juges.



« Pape Sané a été inculpé par le juge d'instruction du 1 er cabinet pour diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique puis mis en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire avec obligation d'émerger le dernier vendredi de chaque mois et ne pas sortir du territoire sans autorisation", a indiqué son avocat, Me Moussa Sarr