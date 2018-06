Le juge Amadou Tall appelle ses nouveaux pairs à faire preuve d’impartialité

La cérémonie de prestation de serment des juges consulaires et conseillers consulaires de la Cour d’Appel de commerce a eu lieu ce matin au palais de justice de Dakar.A cet occasion le juge Amadou Tall a invité ses nouveaux pairs à faire preuve d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.



« Vous serez installés dans la fonction de juge de l’appel des décisions rendues par le tribunal du commerce. Vous participerez aux secret de délibération et de la prise de décision pour trancher les litiges qui vous serons soumis », a déclaré le magistrat.



L’indépendance, estime-t-il, n’est point pour nous et pour vous un privilège encore moins une faveur.

« L’indépendance vous garantit et garanti t aux justiciables le droit fondamental de voir son cas jugé équitablement sur le seul fondement de l’application du droit en l'absence de toute forme d’influence illégitime», a-t-il dit. Selon lui, l’indépendance du juge est un droit fondamental où le citoyen est une composante absolument nécessaire à l’existence de l’Etat de droit.



A l'en croire, l’impartialité est un élément important de la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une juridiction démocratique. "L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de parti pris ou de préjugés. C’est le lieu de rappeler que dans l’exercice de l’exaltante mission qui vous est confiée vous ne représentez point vos corporations respectives", a laissé entendre Amadou Tall.