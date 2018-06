Le juge Souhaibou Gueye décline l’importance de la Cour d’Appel de commerce

La Cour d’appel de commerce a reçu ses nouveaux juges consulaires et conseillers consulaires. La cérémonie de leur prestation de serment a eu lieu ce mercredi au palais de justice de Dakar. En marge de cet événement, Souhaibou Gueye, juge consulaire à la Cour d’appel nouvellement nommé, par ailleurs vice-président du Conseil d’administration du Cosec est revenu sur l’importance de ladite Cour.



Selon lui, la Cour permettra «de faire vider les affaires commerciales dans d’autres chambres qui n’étaient pas spécifiquement commerciales». Car ajoute-t-il : «le secteur privé a toujours ce besoin persistant de requête réitérée de faire installer des tribunaux de commerce pour faire de sorte que la critique qui était assez souvent adressée au Sénégal et qui nous a valu quelques places dans le «doing bisness », soient un mauvais souvenir. « Donc, il fallait mettre en place cette instance-là », clame-t-il.

Le juge de poursuivre : «La Cour va apporter plus de célérité dans le traitement des dossiers mais également plus de confiance. C’est ça l’avantage d’avoir une justice où les pairs sièges».



Avec cette prise de fonction des juges consulaires et conseillers consulaires, «les dossiers vont être traités plus rapidement avec le tribunal hors classe »a conclu M. Gueye.