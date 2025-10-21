Le juge sénégalais Idrissa Sow élu président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Le magistrat sénégalais Idrissa Sow a été élu à la tête de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), organe clé de l’Union africaine chargé de la promotion et de la protection des droits humains sur le continent. Basée à Banjul, en Gambie, la Commission veille à l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée en 1981.



Pour Dakar, cette nomination renforce son rôle sur la scène continentale, indique Emédia. Le pays s’affirme de plus en plus comme un acteur crédible dans les instances africaines de gouvernance, notamment en matière de promotion de la démocratie, de la transparence et du respect des droits fondamentaux.

