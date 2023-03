Le leader tchétchène et “limier de Poutine”, Ramzan Kadyrov, serait “gravement malade” après un empoisonnement présumé

Cela fait maintenant plusieurs semaines que des rumeurs courent sur la santé du fidèle allié de Poutine. Durant les derniers mois, le président tchétchène est apparu nettement plus gros et de plus en plus diminué, ne sachant presque plus ouvrir ses yeux sur certaines images.





“Toxicomane” “Kadyrov serait gravement malade, et souffrirait de problèmes rénaux très sérieux”, a affirmé le journaliste. Cette information a été confirmée par Leonid Nevzlin, un oligarque russe et opposant de Poutine. La maladie rénale expliquerait donc l’absence de Kadyrov lors du discours de Vladimir Poutine le 21 février 2023 à Moscou.

“Selon Akhmed Zakaïev (l’ancien premier ministre tchétchène vivant en exil, NDLR), Kadyrov est également un toxicomane”, a ajouté Maytanov, ce qui expliquerait les pics d’énergie soudains du président tchétchène.

D’après différentes sources, cette maladie aurait été causée par une tentative d’assassinat. Le Tchétchène aurait en effet été empoisonné. Le dirigeant, ne faisant plus confiance aux médecins de son pays, aurait par ailleurs fait venir un docteur des Émirats arabes unis, selon le journaliste kazakh Azamat Maytanov. “Yassin Ibrahim El-Shahat, le médecin en chef du service de néphrologie de l'hôpital Burjeel, à Abou Dabi, est arrivé à Grozny”, a ainsi écrit Maytanov sur Telegram. La date de l’empoisonnement de Kadyrov n’est, quant à elle, pas connue.