Le lutteur Ada Fass interpellé après une bagarre dans un bar

Le lutteur Ada Fass se retrouve une nouvelle fois aux prises avec la justice. Le membre de l’écurie Fass Mbollo, accompagné d’un autre lutteur, a été impliqué dans une bagarre survenue dans la nuit de lundi à mardi dans un bar appelé « Chez Mbaye Dia », situé en face du commissariat du 4e arrondissement.



D'après les informations recueillies, ils se seraient violemment attaqués au propriétaire du bar. Celui-ci a dû être évacué d’urgence à l’hôpital.



Ada Fass, de son vrai nom Adama Correa, a été placé en garde à vue et est poursuivi pour « coups et blessures volontaires ». Ce n’est pas la première fois qu’il a des démêlés avec la justice. En mai 2023, il avait été arrêté pour « association de malfaiteurs et vol avec violence », et avait été condamné.



Régulièrement impliqué dans des bagarres et actes de violence, Adama Correa fait face à une sanction disciplinaire de la part du Comité National de Gestion de la Lutte (CNG). Déjà en raison d’un retard volontaire causé lors de son combat contre Gouye Gui, il avait été suspendu pour un an par le CNG.