Le maintien des sanctions contre la junte malienne difficile pour les routiers sénégalais

Après le sommet extraordinaire de deux jours les 25 et 26 mars à Accra, la Cédéao avait décidé de maintenir les sanctions contre le Mali. La décision prise par les leaders de l’organisation sous-régionale désole les transporteurs routiers du Sénégal. Selon leur syndicat, ces mesures vont exacerber leurs difficultés confrontées depuis qu'ils ne sont plus autorisés à faire entrer les marchandises au Mali. Les routiers maliens établis au Sénégal ne cachent pas non plus leur mécontentement.

RFI

