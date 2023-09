Le maire de Mbao Abdou Karim Sall décaisse 30 millions pour subventionner le sport.

En misant sur la petite catégorie Abdou karim sall veut faire de mbao un hub sportif.Ce dimanche 17 septembre 2023, s'est tenue la finale du tournoi U15 des 26 écoles de football de la commune de Mbao.Une occasion pour le Maire de la commune de donner les subventions aux zones 14 et 15, les 30 ASC, le club omnisport de Mbao de l'ancienne championne d'Afrique Gnima Touré, la Zac de Mbao Basket club, le club Mbao beach envie, les écoles de football et bientôt le modèle de Mbao qui aura 2 millions et un bus flambant neuf.Au total, le Maire de Mbao a décaissé une une enveloppe de 30 000 000 pour gâter le mouvement sportif de la commune.Pour rappel, le Maire a trouvé les subventions à 8 millions 500 en 2021 avant son arrivée à la tête de la mairie pour l'amener à 30 millions. Il faut dire que le Maire Abdou Karim Sall a compris les véritables enjeux de l'heure pour booster le sport au Sénégal.