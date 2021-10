Le marabout Chérif El Walid Aidara escroqué de 6 millions par son disciple

Pour avoir escroqué son marabout de la rondelette somme de 6 millions, Mor Béye a comparu hier mardi devant le juge des Flagrants délits. Le prévenu, selon les informations du journal « Les Échos », est impliqué dans une affaire d’escroquerie concernant une voiture de marque Ford Explorer d’une valeur de 7 millions.



À l’origine, le marabout Chérif El Walid Aidara voulait acheter une voiture, et comme Mor Béye avait eu vent de son souhait, il s’est rapproché de son guide religieux pour lui dire qu’il était dans la vente de voiture. Par la suite, il a indiqué qu’il détenait un parc automobile à Ouest Foire. Mais il finit par faire visiter à Chérif El Walid Aidara un certain nombre de parking dont il n’est pas le propriétaire. N’étant pas séduit par les marques de voiture proposées, le marabout a fini par décliner l’offre de son disciple. Très déterminé à aller jusqu’au bout, Mor Béye est retourné voir le plaignant en lui disant qu’il disposait d‘autres voitures venant du canada en route vers le Sénégal.



Par ailleurs, il a révélé au marabout qu’une voiture de marque Ford Explorer 2016 se trouvait dans le lot. Cette dernière se trouvait être la voiture préférée de Chérif El Walid Aidara. Mr Beye lui demandera par la suite de lui verser un acompte de 6 millions F Cfa pour débloquer le conteneur dans lequel se trouvaient les véhicules. Ne voyant pas venir sa voiture, le marabout a fini par trainer en justice son disciple.



Devant la barre Mor a confirmé avoir reçu la somme de 6 millions des mains de Chérif El Walid Aidara. À l’en croire, la Ford Explorer qu’il lui avait montré ne se trouve pas au Sénégal et appartient à quelqu’un d’autre. Finalement, le marabout a réclamé la somme de 8 millions de dommages et intérêts. Quant à Mor Béye, il a été déclaré coupable et doit payer la somme de 7 millions à son marabout.



Concernant la peine, l’affaire sera délibérée le 2 novembre prochain.