"Le masque artisanal nous empêche de nous toucher le nez ou la bouche, mais ne nous protège pas contre le virus" Dr Ousmane Gueye

Dr Ousmane Gueye, mis à part les médecins et les infectés du virus, qui doit porter le masque ?



Aujourd’hui selon l’arrêté du ministre de l’Intérieur tout le monde doit porter des masques. En effet, les masques, à l’origine, étaient destinés effectivement aux personnels soignants et aux malades infectés, mais aujourd’hui, vu le nouveau visage de la pandémie avec la transmission communautaire l’élargissement été fait au niveau de la population générale. Donc toute personne qui peut se procurer de masques de qualité peut en porter, c’est bon.



Cependant, quel masque porter vu l’offre des nos artisans qui prennent en compte toute bourse ?



Au contraire si vraiment vous n’avez pas ces masques chirurgicales et que vous pouvez avoir les masques fabriqués par nos artisans locaux, je pense que ces masques ne répondent pas aux normes sanitaires. Mais j’ai toujours dit qu’il faut encourager l’initiative locale, en l’encadrant. Comment encadrer ces initiatives locales ? C’est effectivement accepter de se rapprocher de l’association sénégalaise de normalisation mais également des techniciens du ministère de la Santé, et de l’industrie pour qu’un cahier de charges béton soit mis en place à la disposition de nos artisanats afin qu’ils puissent produire des masques de qualité. C’est ça qui est important en attendant ce que nous avons sur le marché on va l’utiliser.



Justement Dr, comment utiliser ses masques artisanaux qui répondent pas aux normes sanitaires ?



Les masques à tissu peuvent également être lavés. Il faut le tremper dans l’eau chaude à 60 degré minimum avec de l’eau de javel et le laisser pendant 30 mn. Ça, des études l’ont prouvé donc en ce moment les désinfecter et le repasser avec du fer chaud. Après ça vous pouvez les réutiliser.



Et pour ce qui est de la durée de vie ?



Pour la durée, s’il s’agit des masques en médecine c'est-à-dire les masques chirurgicaux, on vous dit chaque 4 heures temps il faut le remplacer. Et les masques de type FFP2 chaque 8 heures de temps. Mais là pour les masques à tissu ça je ne peux pas vous dire la durée de vie. Il faut aller dans le sens de les infecter tout le temps. Même si on pas d’études qui nous disent que ces masques sont efficaces ou pas, je dis quelque part que les masques artisanaux sont avantageux en ce sens : car ça nous empêche de se toucher le nez et la bouche par la main. Oui pour pour ça c’est avantageux mais ça ne nous protège pas contre le virus.



Dr, les personnes qui souffrent de problème respiratoire ne risquent-elles pas de suffoquer avec les masques ?



Vous savez toute personne souffrant de problème respiratoire ou qui ne peut pas porter de masque, ne devrait pas se créer de problème. Qu’est ce qu’il y a à faire pour ces cas ; c’est respecter la distanciation sociale, éviter les rassemblements, se laver les mains souvent, éternuer dans les mouchoirs... ces gestes barrières par exemple et surtout restez chez soi. On ne souhaite pas qu’il porte le masque et succomber après. Valable pour les asthmatiques.