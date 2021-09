Le mea culpa de Y'En A Marre: "nous comprenons et acceptons l'indignation des Sénégalais"

Le mouvement Y'En A Marre a fait son mea culpa ce jeudi 16 septembre 2021. Sans accepter la culpabilité de Kilifeu et Simon dans l'affaire du trafic de visas pour laquelle ils sont inculpés depuis hier mercredi, le coordonnateur du mouvement Aliou Sané et l'un des membres Thiatt, ont affirmé comprendre que beaucoup de Sénégalais soient indignés par les actes posés par des membres de leur mouvement.



Toutefois, Y'En A Marre a contre-attaqué en accusant le régime de Macky Sall d'instrumentaliser la justice et la presse pour décrédibiliser le mouvement.