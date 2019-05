El gol más importante de mi vida,un regalo De Dios! 👼🏾 gracias @simonaguatieri 👸🏻❤️ https://t.co/MIw9eoA1u8 — Keita Balde (@KeitaBalde) 28 mai 2019

L'international sénégalais Beita Baldé attende un enfant de sa compagne Simona Guatieri. Il en a fait l'annonce sur ses compte Twitter et Instagram avec deux photos sur lesquelles, il embrasse et tient le ventre de sa compagne et un message très fort: "Le but le plus important de ma vie, un don de Dieu!"