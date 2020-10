Le message fort de Lionel Messi à l'Argentine, les petits secrets d'Adama Traoré

«J'envoie beaucoup de force à tous les Argentins»

A Buenos Aires, Lionel Messi a sauvé l'Argentine pour son retour en sélection. L'Albiceleste a battu l'Équateur (1-0) dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar, grâce à un penalty de La Pulga, pour son retour avec l'équipe nationale. En effet, il n'avait plus porté le maillot de l'Argentine depuis novembre 2019. Comme le rapporte Olé, ce vendredi, Messi a profité de l'occasion pour livrer un message fort, en s'adressant à ses compatriotes à la fin de la rencontre. « Ce fut une année compliquée à cause de ce que nous vivons. Pouvoir jouer à nouveau avec l'équipe nationale et donner de la joie aux gens avec la victoire, au-delà du jeu, ça sert à décompresser un peu. J'envoie beaucoup de force à tous les Argentins», a affirmé le seul buteur du match. À noter que l'Uruguay affrontait le Chili, et s'est imposé 2-1, grâce notamment à Luis Suárez qui a ouvert le score, lui aussi sur penalty.



«Un petit Usain Bolt de 9 ans»

Adama Traoré fait encore la Une en Espagne, et le journal As nous livre « les secrets de Traoré ». Le tout nouvel international espagnol a parlé à la presse ibérique, il explique notamment les raisons de son succès, et de son physique impressionnant. Le jeune joueur semble être bien encadré, par sa mère qui est « sa cuisinière », dit-il, mais le joueur des Wolves admet être aussi suivi de près par un nutritionniste professionnel. Il explique aussi sa volonté de toujours s’améliorer. « Si je suis le même qu'hier, c'est un jour de perdu », affirme Traoré. En ce qui concerne sa vitesse, et sa capacité à faire la différence physiquement, il a ça en lui depuis toujours. Jordi Condom, un formateur qui l'a repéré durant son enfance, raconte à Marca qu'il était plus rapide que tout le monde. « C'était comme voir un petit Usain Bolt de 9 ans », se souvient-il.



Des «chasseurs de dragons»

Les Three Lions n'ont fait qu'une bouchée du Pays de Galles, hier. Une victoire 3 buts à 0 des Anglais, qui fait la Une des tabloïds ce matin. The Guardian voit en eux des « chasseurs de dragons », après cette victoire nette et sans bavure. Globalement, c'est toute la presse qui est dithyrambique avec les hommes de Gareth Southgate. D'après The Daily Telegraph, ce sont les « jeunes lions qui ont montré la voie ». De son côté, The Times insiste sur la grande forme de Dominic Calvert-Lewin, qui a encore marqué hier. « Il ne peut pas s'arrêter de marquer », écrit le journal, lui qui est aussi irrésistible avec Everton, en Premier League.