"Le ministère des Finances fait l'objet de convoitises, mais personne ne va me distraire", révèle Cheikh Diba

" Le ministère des Finances fait l'objet de convoitises ", a révélé Cheikh Diba lors de son intervention à l’Assemblée nationale. Selon lui, " Il y a beaucoup de choses qui se disent autour du ministère des Finances, pour ne pas dire autour du ministre des Finances lui-même. Les débats sont là. On n'entrera pas dans certaines considérations puisque certains dossiers pendants en justice qui fera son travail. Nous allons travailler dans la sérénité parce que nous en avons besoin."



L'argentier de l'État est aussi revenu sur le contexte actuel du Sénégal qui est particulièrement difficile." Nous n'avons pas le temps souvent de regarder derrière. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients de ce qui nous amène et que nous soyons aussi quittes avec notre conscience. Ce pays vient de très loin. Des gens ont fait des sacrifices. Le contexte est très difficile. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients de ce qui nous attend et que nous soyons quittes avec notre conscience ", a-t-il indiqué.



Cheikh Diba a rappelé les sacrifices consentis par de nombreuses personnes et ceux qui ont aussi perdu la vie. « Mais je puis vous assurer d'une chose, nous ne serons jamais pris à défaut », a-t-il asséné.



Réaffirmant son attachement aux valeurs, il a poursuivi : « Je n'accepterais pas que le président de la République ait plus de valeurs que moi. Il peut avoir les valeurs les plus cardinales, mais je ne vais pas accepter qu'il en ait plus que moi. Le Premier ministre peut avoir les valeurs les plus cardinales, mais je ne vais jamais accepter qu'il en ait plus que moi. C'est le Sénégal qui compte. Je n'écoute pas ceux qui disent du mal. »



Il a conclu en insistant sur la nécessité de travailler dans le calme et la concentration. « Pour le reste, ce n'est pas très important. Nous allons travailler, nous allons continuer à travailler dans la sérénité parce que nous avons besoin de sérénité », a-t-il déclaré.