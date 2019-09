Le ministre Abdou Karim Sall après avoir vu les rescapés fait le point

« Je viens de voir les 37 rescapés qui sont venus ici et dont la prise en charge souffre d'aucun problème. Ils ont été correctement prise en charge. Les corps des 4 personnes seront incessamment transportés ici. Il s'agit d'une fille de 24 ans, un garçon de 30 ans et un enfant de 2 ans et agent du parc.