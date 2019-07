Le ministre Alioune Sarr signe le retour des vols direct Dakar-Djeddah

Les vols directs entre Dakar et Djeddah vont reprendre, après une interruption de onze (11) ans. Le Sénégal et l'Arabie Saoudite ont signé lundi 22 juillet 2019, à Djeddah, un accord aérien portant sur l'ouverture d'une ligne directe entre les deux pays, si l'on en croit à Le Soleil.



C'est le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr et le président du Général authority of civil aviation (Gaca) de l'Arabie Saoudite qui ont paraphé l'accord qui consacre cette desserte rompue depuis 2008.



Pour rappel, le vol direct Dakar-Djeddah, c'est 7 heures de vol.