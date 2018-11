Le ministre Alioune Sarr sur la hausse du prix du riz : "un bateau de 30 000 tonnes de riz parfumé sera à Dakar"

Le prix du sac de riz parfumé est passé de 16 000 Fcfa à 18 mille Fcfa, ces derniers jours dans le marché sénégalais. Les consommateurs s'inquiètent et la Direction du Commerce intérieur parle de l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande, pour expliquer la flambée du prix de cette denrée. Le ministre du Commerce Alioune Sarr, qui était en visite au Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices) s'est exprimé sur la question et donné des assurances quant à la venue d'un bateau qui va acheminer plusieurs milliers de tonnes de riz parfumé au Sénégal.



"Le riz parfumé a connu une hausse qui est due au rétrécissement de l’offre Thaïlandaise. Ce qui fait que le prix a augmenté. Mais dans les prochains jours, le gouvernement du Sénégal, avec la Direction du commerce Intérieur, a mobilisé les services. Et on aura un bateau de 30 000 tonnes de riz parfumé qui sera à Dakar dans les prochaines semaines. Et naturellement le riz sera stabilisé", a-t-il déclaré