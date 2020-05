Le ministre Oumar Youm assouplit les restrictions dans le secteur des Transports terrestres (Document)

Le ministre des Transports aériens Me Oumar Youm a sorti un arrêté ce mardi 19 mai portant modification des mesures restrictions dans les transports urbains et interurbains dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Le nombre de place dans les véhicules de transport public urbain (Bus, minibus, car rapide, Ndiaga Ndiaye) est limité au nombre de places assises.



À l’exception des taxis et autres véhicules particuliers à cinq places, le nombre de passagers est limité à la moitié du nombre de place inscrit sur la carte grise.



Dans les taxis et autres véhicules de transport public, le nombre de passagers autorisé est de 4 avec le chauffeur.